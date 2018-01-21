На Тихоокеанском флоте прошли соревнования по армрестлингу

На базе соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье прошли соревнования по армрестлингу. Организаторами турнира выступили Спортивный комитет Тихоокеанского флота и командование части.

В уже ставшем традиционном открытом чемпионате Тихоокеанского флота по армрестлингу в составе девяти команд приняли участие более пятидесяти атлетов. Среди них были не только тихоокеанцы, но и военнослужащие частей Восточного военного округа, дислоцированных на территории края, а также гражданские служащие.

В общем зачёте соревнований лидерами стали спортсмены из команды «Разведка». Второе место завоевала команда «Залп», на третьем месте команда «Шторм». Все победители и призёры являются военнослужащими Тихоокеанского флота. По итогам турнира они награждены кубками, медалями и грамотами.