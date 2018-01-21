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Необычайный орган в филармонии парка «Зарядье» начнет работать в последующем году


Добавлено: 21 янв 2018 в 04:04, Категория: Политика
Необычайный орган в филармонии парка «Зарядье» начнет работать в последующем году

Об этом сказал репортерам в субботу, 20 января, заммэра столицы по задачам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В филармонии парка «Зарядье» в следующем году появится неповторимый орган.

Как докладывают СМИ, заммэра русской столицы Марат Хуснуллин объявил, что установка органа начнется ближе к лету 2015-го. Установка органа планируется ближе к лету, его настройка и запуск будут продолжаться около года.

В филармонии парка «Зарядье» появится необычайный орган в 2019, сообщает информационно-аналитическое печатное издание Лайф. А запуск концертного зала планируем в текущем году, до сентября. «Запуск органа — это где-то 2019 год», — сообщил он. Во время работы профессионалы определят, нужна ли корректировка зала.

По утверждению заммэра, сооружение филармонии разместится под стеклянным куполом и будет иметь иметь два зала.

По его словам, планируется, что уже в 2015 г. многофункциональный концертный зал «Зарядье» будет полноценно давать музыкальные представления, концерты.

До этого президент РФ Владимир Путин принял участие в праздничной церемонии открытия парка «Зарядье», расположенный неподалеку от Кремля. На территории зоны отдыха представлены 4 характерные для страны ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и луг.



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Добавлено: 21 янв 2018 в 04:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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