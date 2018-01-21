Нетаньяху призвал Европу серьезно отнестись к угрозе США по сделке с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал европейские страны готовить поправки к ядерной сделке с Ираном, потому что стоит серьезно отнестись к угрозе США аннулировать договоренности.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в соглашение с Ираном следует внести серьезные корректировки и если их не внесут, США больше не станет участвовать в сделке.

Нетаньяху призывает европейские страны серьезно отнестись к словам Трампа и внести правки, ведь это необходимо если они хотят сохранить ядерное соглашение с Ираном, которое сдерживает его превращение в полноценную ядерную державу, угрожающую всему миру.

Проблему с Ираном он считает одной из главных тем на предстоящей встрече с вице-президентом США Майком Пенсом, прибывшему 21 января на два дня в Израиль. Нетаньяху известен как главный противник иранской атомной сделки, в которой, помимо США, участвуют Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия. Он утверждает, что соглашение легализовало положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы и позволило ему расширить из-за снятия санкций поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку.