Новак заявил о выполнении РФ условий ОПЕК

Министр энергетики Александр Новак заявил о выполнении в 2017 году Россией обязательств в рамкаэх соглашения ОПЕК+ чуть более чем на 100%. Его слова приводит РИА Новости.

«В декабре 101%, в целом по 2017 году чуть больше 100%», — отметил министр.

Согласно прогнозам Новака, рынок нефти должен найти баланс в 2018 году.

«Мы считаем, что в целом в этом году рынок должен сбалансироваться. Когда это произойдет — покажет время. Сейчас идет хорошая балансировка, снижение остатков в целом по миру», — пояснил он.