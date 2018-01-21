Новое оружие РФ не имеет аналогов в США

«Панцирь-С» назвали оружием для актуальных на сегодняшний день военных реалий и указали на чрезмерную самонадеянность США, не закупающих идентичные комплексы для нужд армии.

Как передает печатное издание National Interest, этот пушечно-раетный комплекс является наследником таковых знаменитых систем ПВО как «Шилка» и «Тунгуска». У него имеются две скорострельные 30-миллиметровые пушки и 12 зенитных ракет.

Во время конфликта в Сирии эти комплексы не один раз удивляли разнообразные ракеты и беспилотники — так, к началу зимы 2014-го они сбили две ракеты, которые выпустили боевики по авиабазе Хмеймим, отмечается в статье.

Русский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» является безупречным оружием для отражения атак с употреблением беспилотников, и у США аналогов ему нет, пишет National Interest.

Она является продолжением разработанной еще в советские времена линейки ракетных и зенитных комплексов, в которую также входят такие орудия как «Шилка» и «Тунгуска».

Из-за того, что данная система малого радиуса действия, «Панцири» в Сирии не привлекли особого внимания профессионалов, как не менее известные С-400.

Печатное издание отмечает, что «Панцирь» выступает в качестве последней линии противовоздушной обороны и способен сбивать самолеты, вертолеты, ракеты, беспилотные летательные аппараты и снаряды ракетной артиллерии. Атака беспилотников на отечественный аэродром в Хмеймиме и новейшее отражение нападения ПВО показало, как эффективен комплекс.

По имеющимся достоверным сведениям на данный момент американских корреспондентов, в ВС США системы, похожей «Панцирям», на сегодняшний день нет. Ситуация показывает, что в дальнейшем эти атаки станут куда масштабнее.