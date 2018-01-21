Новый флагман Xiaomi засветился в Сети (ФОТО)

Фотография задней панели неанонсированного Xiaomi Mi6X засветилась в сети. Ранее в интернете уже появлялось изображение чехла для аппарата, на котором видны отверстие под вертикальную основную камеру с двумя модулями и вырез под сканер отпечатков пальцев.Свежая утечка подтвердила часть информации о гаджете, однако нашлись и несовпадения со старым инсайдом.На задней панели Mi6X действительно расположится двойная камера, как у iPhone X. Тем не менее места для сканера отпечатков пальцев на тыльной части не выделено — вместо этого на крышке нашлось неизвестное отверстие.Возможно, на снимке запечатлён корпус прототипа, а обычные версии аппарата будут выглядеть по-другому.Xiaomi Mi6X может получить 5,1-дюймовый Full HD-дисплей с минимальными рамками, процессор Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ хранилища, 12-мегапиксельную основную камеру и 4-мегапиксельную селфи-камеру. Остальные детали о новинке, включая дату анонса, остаются загадкой.