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Одна из крупнейших бригад ВСУ покинула Донбасс в полном составе


Добавлено: 21 янв 2018 в 22:58, Категория: Политика
Одна из крупнейших бригад ВСУ покинула Донбасс в полном составе

Известная горно-пехотная бригада Вооруженных сил Украины под названием «Закарпатский легион» в полном составе покинула места военных действий на Донбассе. Cейчас эшелоны с ее техникой уже находятся в Закарпатье.

В какой части Донбасса несли службу военнослужащие, не уточняется.

Фотографии прибывших в регион бойцов разместило на собственной странице в социальная сеть Facebook Движение поддержки закарпатских военных. По достоверным имеющимся данным СМИ, 128-я бригада, известная также как «Закарпатский легион» является одной из крупнейших в Вооруженных силах Украины и дислоцируется по всей Закарпатской области. Численность личного состава таковых подразделений не превышает 4 тыс. человек, часто бригада дополнительно комплектуется бронетехникой и минометными частями.

Как отмечает СМИ, бригада пробудет там как минимум до середины лета.

Отметим, что секретарь Совета государственной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил, что закон о реинтеграции Донбасса открывает больше возможностей для применения ВСУ.



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Добавлено: 21 янв 2018 в 22:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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