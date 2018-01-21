Пермячка Дарья Хохлова представит Российскую Федерацию на международном конкурсе в Малайзии

Россию на нем будет представлять девушка из Перми Дарья Хохлова. Никогда не думала, что за 4 дня я могу собрать вещи и отправиться на мировой конкурс.

Финал конкурса «Мисс туризм мира» пройдет в столице Малайзии — городе Куала-Лумпур — 27 января. РФ в конкурсе будет представлять молодая жительница Перми Дарья Хохлова.

Для пермячки это уже не 1-ый конкурс красоты. «Это мой 1-ый настолько серьезный конкурс», — написала девушка на собственной страничке в социальная сеть Instagram. Вплоть до этого времени не верю. Никогда не думала, что за 4 дня я могу собрать вещи и отправиться на мировой конкурс.

Финал конкурса «Мисс туризм мира» задуман на 27 января. В 2012-ом победа была присуждена Татьяне Максимовой из Зеленогорска Красноярского края.