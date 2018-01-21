«Первая ласточка»: руководитель ДНР связал обстрел автобуса с законом о реинтеграции Донбасса

Руководитель самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко считает обстрел гражданского автобуса под Еленовкой и принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса взаимосвязанными, передает РИА Новости. Такой информацией поделился руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

В ответ на вопрос, чего руководство республики ожидает от принятого в Киеве закона о «деоккупации Донбасса», Захарченко проинформировал: «Только войны». Пожалуйста, смотрите — у них всё, руки развязаны полностью. И добавил, что стреляют по гражданским, и это явно не шальная пуля с крупнокалиберного «Утеса». Вот гражданский автобус, один убитый, один раненый. Он также указал, что это не 1-ый случай, когда силовики изготавливают выстрелы по автобусу. «Ранее можно было списать — с „Утёса“ шальная пуля, а на данный момент нет, целенаправленно по нему били», — сообщил Захарченко.

До этого в ДНР сообщили, что на КПП в нейтральной зоне Донбасса украинские силовики обстреляли гражданский автобус. В итоге обстрела был убит мирный гражданин. Очередной пассажир получил ранения.

Напомним, за прошедшие сутки украинские войска выпустили по ДНР около 200 снарядов и мин.

Позже в глобальной web-сети появились фото с места происшествия.