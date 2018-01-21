Песков: Контакты В. Путина и Порошенко имеют место быть

Секретарь президента глава пресс-службы России объявил, Владимир Путин контактирует с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом в эфире «России 1» сказал секретарь русского лидера Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

По утверждению Пескова, в графике Президента России очень много мероприятий, о которых не информируют прессу. Личные контакты Президента РФ Путина и Президента Украины Петра Порошенко имеют место.

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Пётр Порошенко время от времени проводят закрытые встречи.

По утверждению пресс-аташе, рабочий день Владимира Путина намного более насыщенный и конструктивный, чем показывает телевидение. Однако это далеко не все, так как в реальности рабочий день руководителя страны еще насыщенней и содержательней. У В. Путина на протяжении дня проходят различные переговоры по телефону.

По его словам, главное значение имеет не место переговоров, а соблюдение достигнутых на них договоренностей.