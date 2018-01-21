Песков назвал «коллапсом» текущие отношения РФ и США

Кроме того, чиновник подчеркнул, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли бы сложиться отличные отношения, если бы не та внутренняя атмосфера, которая сложилась в США по отношению к российской столице. Обстановка внутри Америки неблагоприятна в отношении русского государства и это явно, подчеркивает Песков.

Песков также обозначил, что все телефонные контакты русского и американского президентов за предыдущий год были отражены в пресс-релизах. «Насколько я могу сказать, и контакт довольно доброжелательный у них», — цитирует Дмитрия Пескова RT.

Потенциал для улучшения российско-американских отношений существует.

«Понятно, что президент РФ будет так либо иначе иметь возможность говорить с президентом США на полях предстоящих интернациональных многосторонних мероприятий, которых между прочим, совсем скоро пока не предстоит».

Он уверил, что по более острым ситуациям, например, таким как Сирия, контакты между 2-мя президентами осуществляются.