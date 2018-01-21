Песков назвал состояние российско-американских связей коллапсом

На сегодняшний день уровень отношений России и США представляет собой настоящий коллапс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакт между президентами достаточно доброжелательный, перспективы в двусторонних отношений на высшем уровне есть: «Все мы знаем о контактах по линии спецслужб, и это говорит о том, что потенциал есть и он очень богат. Просто нужно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, в которое он вошел и пока никак не получается».

При этом он предположил, что отношения лидеров РФ и США могли быть еще лучше, если бы не внутриполитическая ситуация в США: «Очевидно, что внутренняя обстановка в США неблагоприятная отношении нашей страны».