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Песков назвал состояние российско-американских связей коллапсом


Добавлено: 21 янв 2018 в 20:18, Категория: Украина
Песков назвал состояние российско-американских связей коллапсом

На сегодняшний день уровень отношений России и США представляет собой настоящий коллапс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакт между президентами достаточно доброжелательный, перспективы в двусторонних отношений на высшем уровне есть: «Все мы знаем о контактах по линии спецслужб, и это говорит о том, что потенциал есть и он очень богат. Просто нужно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, в которое он вошел и пока никак не получается».

При этом он предположил, что отношения лидеров РФ и США могли быть еще лучше, если бы не внутриполитическая ситуация в США: «Очевидно, что внутренняя обстановка в США неблагоприятная отношении нашей страны».



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Добавлено: 21 янв 2018 в 20:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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