Песков объявил, что неудобных вопросов для В. Путина не существует

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков поведал, что волнуется вести пресс-конференцию с Владимиром Путиным, в которой выступает модератором не 1-ый год, как и сам президент. «Другими словами, вопросы может быть и некомфортны для меня, однако президент совсем не сложно на них отвечает», — признался Песков. Он признался, что всегда волнуется перед такими мероприятиями и практически не спит.

Говоря о традиции ежегодных огромных пресс-конференций Владимира Путина, Песков подчеркнул, что каждая из них — «совершенно особенная и непредсказуемая драматургия».

Песков также сказал, что всегда волнуется перед большими пресс-конференциями руководителя государства, так как ни один из президентов мира не разговаривает в таком свободном режиме.

По утверждению представителя Кремля, ранее он беспокоился, что Владимиру Путину могут задать «некомфортные» вопросы.

Песков обозначил, что кроме него за взаимодействие с репортерами в Кремле отвечает большой коллектив служащих. Это большой коллектив, работники которого готовят в том числе дайджест прессы для Владимира Путина, время от времени по нескольку раз в день. «За этим стоит внушительная, тщательная работа по организации, чем, собственно, и занимаются тут очень много моих коллег», — обозначил секретарь президента.