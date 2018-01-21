Песков опроверг интерпретацию его слов о имеющих место встречах Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг интерпретацию его слов о контактах президента России Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

21 января на программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» Песков отметил, что встречи российского лидера с президентом Украины имеют место быть, но Кремль о них не сообщает. Так например, у Путина в течение дня проходят разные переговоры по телефону. Официальных заявлений по этому поводу не делают.

Песков полностью опроверг эту информацию и заявил, что никто ни о каких встречах не говорил, а конкретно для интервью каналу он не сказал и того, что такие встречи были. Это была неправильная интерпретация его слов.