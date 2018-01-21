Песков пояснил, почему носит красные штаны

Секретарь Президента России Дмитрий Песков поведал о красных штанах, в которых его могли видеть юзеры социальных сетей. По словам Пескова, у него есть несколько ярких спортивных костюмов, которые он надевает в выходные, передает РИА Новости.

«В пику того, что у нас недостаток солнца, в пику того, что, вы видите, у нас не достаточно красок».

До этого в 2016 г в социальных сетях появилась фотография Пескова, на которой секретарь, одетый в угги и красные штаны, ожидает машину в автомойке. «В пику тому, что у нас недостаток солнца», — объявил пресс-секретарь главы российского государства в эфире канала «Россия 1».

Песков обозначил, что яркий цвет одежды «в пику серым будням» и недостатку солнца.

Песков подчеркнул, что в отсутствие командировок выходным днем в первую очередь становится воскресенье.

«Программа президента — она вообще-то исключает какие-то выходные, вот… Копится такое количество каких-то бытовых и семейных вопросов, что в воскресенье нужно полдня потратить на их решение», — добавил секретарь президента.