«Поддержка террористов». Асад прокомментировал турецкую операцию в Африне

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал турецкую военную операцию в Африне, передает агентство SANA.

Объявление было сделано во время встречи с делегацией иранского совета по стратегическим внешним связям.

По утверждению Асада, политика Турции «построена как правило на помощи терроризма и террористических группировок под разными именами», информирует РИА Новости.

Уполномоченный курдов в Африне опроверг заявления турецкой стороны, отметив, что турецкие войска и Свободная сирийская армия (ССА, отряды сирийской оппозиции — ИФ) встретили серьезный отпор.

Официальный Дамаск считает операцию «Оливковая ветвь» еще одним шагом агрессии Турции против суверенитета САР, сообщается в заявлении МИД. По мнению знатоков, ядром формирования должны были стать курдские ополченцы, к «силам безопасности» Пентагон мог привлечь остатки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), действующие в некоторых районах Сирии.

В рамках проведения против курдского ополчения в сирийском районе Африне операции «Оливковая ветвь» Турция в воскресенье начала наземное наступление.