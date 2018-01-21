Порошенко прокомментировал гибель украинцев в теракте в Кабуле

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в ходе нападения на отель 20 января в Кабуле украинцев.

Глава государства отметил: «Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших».

Порошенко отметил, МИД Украины срочно направило в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Кроме того, был установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане.

Также, он добавил: «Поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, погибших в Афганистане».