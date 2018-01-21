Украинский президент Петр Порошенко отреагировал на последние события в Афганистане, из-за которых погибли украинцы. Он также сообщил, что погибшие украинцы являются сотрудниками украинской авиакомпании.
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Порошенко прокомментировал гибель украинцев во время теракта в Кабуле
Добавлено: 21 янв 2018 в 21:22, Категория: Политика
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Порошенко: 10 тысяч украинцев отдали жизни за право окончательно попрощаться с «российской империей»
Автор: Лидия Мартынова
Добавлено: 21 янв 2018 в 21:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews
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