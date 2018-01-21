Пожар в центре Киева ликвидировали

Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в отселенном историческом пятиэтажном здании в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого.Об этом, сообщает пресс-служба ведомства.Согласно сообщению, пожар был ликвидирован в 23:38.По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 19:42. По прибытию на место происшествия было установлено, что горят 5-6-й этажи, а также крыша здания. Площадь пожара составила около 800 кв.м. В 22:03 огонь был локализован.К тушению пожара были привлечены 22 единицы основной и специальной техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона.