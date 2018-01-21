Правительство США закрыло статую Свободы для посетителей

Статую Свободы в Нью-Йорке закрыли на время приостановки работы федерального правительства США, сообщает New York Daily News.

На пристани в Манхэттене для туристов расставили таблички, предупреждающие о закрытии монумента. Закрыта для посетителей и другая достопримечательность — остров Эллис. Оба объекта управляются Службой национальных парков США.

Отмечается, что в связи с временным прекращением финансирования правительства по всей Америке закрыты около трети всех национальных парков и музеев.

Ранее Палата представителей приняла очередной временный бюджет сроком на месяц, но демократическое меньшинство в Сенате саботировало принятие законопроекта. В результате работа федерального правительства США была приостановлена.

Между двумя политическими силами остаются разногласия, в частности по вопросам иммиграции. Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп заявил, что демократов больше волнуют нелегалы, чем национальная безопасность страны.