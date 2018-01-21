Президент Сербии посетит Косово с разрешения властей в Приштине

Как передавало ИА REGNUM, 16 января в северной части Косовской Митровицы был убит лидер гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович.

Поездка Вучича в Косово в субботу проходит на фоне произошедшего в Косовска-Митровице убийства сербского влиятельного независимого политика Оливера Ивановича. По ее словам, обе стороны выступают за тщательное расследование данного правонарушения и привлечение виновных к ответственности, за то, чтобы закон был на все 100% выполнен, а милиция и соответствующие службы действовали в соответствии с их обязанностями.

Председатель Комитета по Косово и Метохии в парламенте Сербии Милован Дрецун считает, что для сербского лидера данная поездка связана с высоким риском. Этот город разделён на две части, северную сербскую и южную албанскую.

МИД Республики Беларусь осуждает убийство одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича. Сейчас попыток провокаций зафиксировано не было. «Я скоро буду в Косово, так как нужно поговорить с народом, данного ждет», — проинформировал он. К настоящему времени не менее 110 стран признали независимость Косова, Сербия — не признала.