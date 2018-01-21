Прокуратура Грузии ожидает от Укрианы экстрадиции Саакашвили

В Главной прокуратуре Грузии сообщили, что отправили украинским коллегам все необходимые для экстрадиции экс-президента Грузии Михэила Саакашвили материалы и сейчас ожидают ответ Украины.

Прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили сообщила: «У стороны обвинения есть достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции».

Она добавила: «Мы, как прокуратура, отправили все возможные доказательства для создания правовой основы для принятия этого решения».

Напомним, в Грузии суд заочно приговорил Саакашвили до 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.