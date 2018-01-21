Пушилин: Мы потребуем от ОБСЕ расследовать обстрел автобуса под Еленовкой

Оккупанты «ДНР направят в адрес СММ ОБСЕ «ноту» с требованием провести тщательное расследование сегодняшнего обстрела автобуса под Еленовкой, приведшего к гибели мирного жителя.

«Полномочный представитель ДНР» Денис Пушилин сообщил: «Обстрел рейсового автобуса, пассажирами которого были обычные мирные граждане, гибель и ранение ни в чем не повинных людей, иначе как преступной и возмутительной провокацией назвать нельзя. Мы готовим ноту в адрес специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и координаторов переговорного процесса с полной информацией о произошедшем, а также требованием проведения тщательного расследовании этой трагедии и наказания виновных».