Путин поздравил коллектив «Газпром-медиа» с юбилеем компании

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил «Газпром-медиа» с 20-летием.

Глава государства отметил профессиональные навыки и качества сотрудников компании. Путин подчеркнул, что благодаря этому и творческому подходу, «Газпром-медиа» выбились в число лидеров в сфере российских СМИ. Организация провела множество проектов на ТВ, радио и в прессе, пользовавшихся большой популярностью. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Газпром-медиа» — холдинг, включающий в себя активы всех сегментов в области медиа. Компании принадлежат такие известные каналы, как ТНТ, «Пятница!», радио Energy и «Эхо Москвы». Охват аудитории составляет около 90 млн человек.