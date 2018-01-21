"Реал Сосьедад" потерпел третье подряд поражение в Примере, уступив "Сельте"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Футболисты "Сельты" одержали волевую победу над "Реалом Сосьедад" в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Сельты", в составе которой отличились Яго Аспас (20-я минута, с пенальти) и Максимилиано Гомес (75-я). У хозяев отличился Виллиан Жозе да Силва (10-я). Он же на 25-й минуте не реализовал пенальти.

"Сельта", не проигрывавшая в четырех последних турах, с 28 очками занимает седьмое место. "Реал Сосьедад" с 23 баллами идет 15-м.