«России мы не нужны»: атаман «крымского казачества» пожаловался на «тяжелую жизнь»

Представители «Крымского казачества» заявили, что России они не нужны, в то время, как Украина уделяла им гораздо больше внимания.

Атаман организации заявил: «В Крыму еще с 2014 года хотели создать отдельные реестры казачества и общественников, чтобы предоставлять финансирование, льготы, однако затея провалилась. Речь шла даже о том, чтобы предоставлять казакам земли. Многие разочаровались, поскольку при Украине казачеству уделяли больше внимания. Получается, что России мы не нужны: не сделали кадетские корпуса, даже не подали документы на создание станиц, не заложили ни одного храма».

По его словам, вместо казаков Россия финансирует так называемую «Крымскую самооборону», участники которой «ходят и изображают из себя охранников, причем вообще без оружия, даже без дубинок».