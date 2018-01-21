Россиянин с обмороженными конечностями попросил статус беженца в Украине

Сегодня россиянин незаконно пересек государственную границу Украины и попросил статус беженца.

Госпогранслужба Украины сообщает: «Задержанный сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины. Но прежде, чем рассматривать просьбу, пограничники установили, что он нуждается в неотложной медицинской помощи».

Его доставили в теплое помещение и вызвали медиков, которые поставили ему диагноз «обморожение конечностей рук и ног». После этого его перевели в больницу.

На данный момент задержанный находится на стационарном лечении под охраной.