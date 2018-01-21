Российский дзюдоист Рамазан Малсуйгенов завоевал серебро на этапе Гран-при в Тунисе

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский дзюдоист Рамазан Малсуйгенов завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при в Тунисе.

Малсуйгенов, выступающий в категории до 100 кг, в схватке за золото уступил Бенджамину Флетчеру из Ирландии. Бронзу в этом весе завоевали украинец Виктор Демьяненко и бразилец Леонардо Гонсалвеш.

В весовой категории свыше 100 кг бронзовые медали завоевали россияне Тамерлан Башаев и Руслан Шахбазов. Победу одержал украинец Александр Гордиенко, победивший в финале иранца Джавада Махджуба.