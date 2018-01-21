Руководство США прекращает работу

Сейчас ведомства прекратят осуществление некоторых собственных функций из-за отсутствия средств, так как полноценный бюджет на этот год не еще не принят. Демократы наотрез отказывались поддерживать тот вариант законодательного проекта, который приняла палата уполномоченных конгресса.

Федеральное руководство США было вынуждено закончить работу с наступлением полуночи в субботу по здешнему времени из-за отсутствия снобжения деньгами.

20 января федеральные ведомства США закончили работу из-за отсутствия снобжения деньгами, информирует РБК. В настоящее время работа над новым законопроектом об иммиграционной реформе продолжается. Кроме того, по сути дела сегодняшний коллапс можно было предугадать: на протяжении последних месяцев принятие закона о финансовом снабжении неоднократно срывалось, и дело ограничивалось формальным продлением срока действия прошлого документа.

Сенат США не смог принять закон о бюджете Федерального руководства до полуночи пятницы, 19 января. Многие госслужащие, включая некоторых служащих спецслужб и аппарата Белого дома, отправлялись в отпуска без сохранения содержания. Тогда работа руководства США приостанавливалась на 16 дней. Она прибавила, что Белый дом не будет «обсуждать статус незаконных иммигрантов, пока демократыдержат законопослушных жителей в заложниках из-за собственных безответственных требований».

Напомним, одним из основных требований демократов является включение в бюджет мер по иммиграции.

В администрации президента в сложившемся положении обвинили сенаторов-демократов.

«Они поставили политику выше нашей государственной безопасности, семей военных, незащищенных детей и нашей возможности служить всем жителям Америки».

В общем же, по его мнению, тот факт, что администрация президента Дональда Трампа «допустила похожую ситуацию, говорит о том, что у него нет серьезной поддержки в конгрессе». За пару часов до этого в Сенате был вынесен на голосование новый бюджетный законодательный проект. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер возложил ответственность за случившееся на президента Трампа.

В прошедший раз руководство США закрывалось с 1 по 17октября позапрошлого года при администрации Барака Обамы.