Санкт-Петербург украсили к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда?

Центральные улицы города уже украсили в преддверии 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Работы по монтажу оформления велись в ночь на 21 января.

Сообщается, что над Невским проспектом появились растяжки с изображением Петропавловской крепости, разорванного кольца и надписью «900 дней и ночей». По данным сайта Госзакупок, местные власти потратили на украшения 12,5 млн руб. Первые растяжки установили 19 января. Приуроченные к блокаде «напоминания» будут установлены на Невском, Московском и Суворовском проспектах Санкт-Петербурга. Общая стоимость договора - 12,5 млн руб. Датой снятия украшения назначили 12 февраля. Освобождение Ленинграда каждый год отмечают 27 января.

В нынешнем году Петербург отмечает 75-летие прорыва блокады и 74-летие полного снятия блокады Ленинграда. 27 января 1944-го блокада с Ленинграда была на 100% снята.