Сергей Собянин пригласил городских жителей посетить музей-заповедник «Коломенское», которому исполнилось 95 лет

Сергей Собянин, мэр столицы объявил о том, что в честь данного события будут проводиться бесплатные экскурсии. Завтра (21 января — прим.ред. «ВМ») там бесплатные экскурсии в честь юбилея, — написал Сергей Собянин на собственной странице в соцсети Твиттер.

Для жителей столицы проведут акцию «95 открытий к 95-летию музея», в процессе которой планируется провести экскурсии и открыть экспозиции, до этого доступные только по оплаченному входу. О этом событии проинформировал мэр столицы на собственной странице в одной из социальных сетей. «Вам скажут о бывшей царской резиденции, покажут древнейшие иконы и книги, в первый раз откроют вход на верхнюю площадку церкви Вознесения Господня», — написал мэр в своем микроблоге в Твиттер. Реставраторы познакомят всех с техникой восстановления русской иконописи.

Бесплатно можно будет в сей день побывать и во замке Алексея Михайловича, в Конюшенном и Соколином дворах, домике Петра I, усадьбе пасечника и этнографическом центре. Туда водили школьников, студентов и рабочих.