Шарапова может войти в число сеяных уже на "Ролан Гаррос", считает Тарпищев

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Россиянка Мария Шарапова постепенно набирает форму и рейтинговые очки, так что способна рассчитывать на попадание в число сеяных на следующем турнире Большого Шлема "Ролан Гаррос", заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Шарапова в субботу в двух сетах уступила немке Ангелике Кербер (1:6, 3:6) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Россиянка перед турниром занимала 48-ю строчку в мировом рейтинге. Второй в году турнир Большого шлема пройдет в Париже с 27 мая по 10 июня.

"Думаю, что к "Ролан Гарросу" Мария Шарапова будет в порядке и должна быть или в топ-20, или близко к двадцатке сильнейших теннисисток мира, - сказал в телефонном разговоре Тарпищев. - В силу того, что в начале прошлого года она не набирала очков, а сейчас у нее очки идут. И она может быть близкой к двадцатке и войти в число посеянных спортсменок на крупных соревнованиях, таких как Большой шлем".

"Сейчас Мария не попадает в число сеяных теннисисток, - продолжил собеседник агентства. - И поэтому соревновательный режим в первых кругах турнира в Мельбурне у нее был очень высоким по напряженности".

В понедельник генеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев заявил, что Шарапова может получить wild card для участия в турнире в Санкт-Петербурге, который стартует 29 января.

"Методически я считаю, что не очень правильно менять один континент на другой и играть. Потому что невозможно быстро адаптироваться - лететь из Австралии и сразу играть в Европе. Все зависит от нее, но методически это сложно из-за смены климата и небольшого количества времени до начала турнира в Санкт-Петербурге. И если она приедет в Россию, этот турнир будет для нее подготовительным, а не главным", - отметил Тарпищев.