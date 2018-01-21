Сирийская армия окружила крупную группировку «Джебхат ан-Нусры»

Сирийская правительственная армия под руководством генерала Сухела при поддержке сил народного ополчения окружили крупную группировку запрещённой в России организации «Джебхат ан-Нусры» на востоке провинции Идлиб, сообщает ТАСС.

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Со ссылкой на Минобороны России известно, что сирийская армия провела успешное наступление вдоль трассы Хама — Алеппо, где встретилась с отрядами ополчения возле населённых пунктов Хербет Эль-Гаджар и Расм Эль-Хармаль.

Таким образом лояльные сирийскому лидеру Башару Асаду завершили окружение крупной группировки террористов на востоке Идлиба.

В ходе наступления боевики «Джебхат ан-Нусры» также оставили аэродром Абу-Духур, над которым удерживали контроль с сентября 2015 года.

11 января СМИ сообщали, что террористические группировки организовали новое наступление на позиции армии Сирии, контролирующей населённые пункты в провинции Идлиб. Решение боевики приняли, воспользовавшись тем, что военные участвуют в операции на авиабазе Абу-Духур.

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