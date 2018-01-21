Сирийские курды назвали Российскую Федерацию «преступным партнером Турции в убийстве гражданского населения»

Директор научных исследований интернационального Института «Диалог цивилизаций» профессор Алексей Малашенко в комментарии Голосу Америки также выразил уверенность, что турки атаковали Африн с согласия столицы: «Турция фактически получила одобрение от Кремля на эту операцию».

Как информирует Anadolu, подразделения турецких вооруженных сил Турции, которые вошли в район Африн, продвигаются вместе с Сирийской освободительной армией.

Уполномоченный Северного Курдистана в столице РФ Роди Осман призвал Российскую Федерацию остановить военную операцию Турции против сирийских курдов, он проинформировал об этом РИА Новости. Турецкая бронетехника оттеснила силы самообороны курдов, отступающие от границы вглубь территории Сирии. Операция началась в субботу в 17.00 мск. Также он обозначил, что населению Африна угрожает массовое убийство турецкими военнослужащими. Вчера турецкая авиация бомбила Африн.

Минобороны Турции, в свою очередь, сообщило, что глава генштаба турецких ВС Хулуси Анкар перед началом операции «Оливковая ветвь» по телефону связался по телефону с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и главой Объединенного комитета руководителей штабов ВС США Джозефом Данфордом. На данный момент, по последним имеющимся сведениям турецкого генштаба, авиация поразила 108 целей из 113.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале «антитеррористической операции» в сирийском Африне.