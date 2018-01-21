СМИ поведали о последствиях вероятной ядерной атаки на Гавайи

Американское печатное издание Defence One спрогнозировало, что будет с Гавайями в итоге ядерного удара. В своем исследовании эксперты использовали специальную программу Nukemap, разработанную в американском Технологическом университете Стивенса. До этого в американском штате граждане были напуганы ошибочной информацией о вероятной ракетной атаке.

Согласно расчётам, заряд мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте моментально убьёт 158 тысяч человек и ранит 173 тысячи. Эпицентром взрыва выбрали столицу Гавайев Гонолулу, население которой составляет 400 тыс. человек.

Издание отмечает, что взрыв над поверхностью увеличивает разрушительную силу взрывной волны, отмечает издание.

Кроме того, ущерб ухудшит рельеф — взрывная волна отразится от гор, которые окружают город. Диаметр огненного шара достигнет 5-ти километров. Будут уничтожены 30 клиник и 150 разнообразных учебных заведений. Кроме того, существует вероятность «огненного шторма», который возникнет из-за огромного количества деревянных построек. По мнению Джоргенсена, в сообщении нужно было указать на потребность запастись водой и продуктами.