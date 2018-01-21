Собянин: Большое кольцо метро свяжет многие районы Москвы

И по меньшей мере в два-три раза сократит время движения в пути.

В московском метро стартовало строительство Большой кольцевой линии, расположенной в 10 километрах от первого кольца и протянувшейся на 67 километров. Она станет самым длинным подземным кольцом в мире и самой загруженной веткой метро Москвы. На Большом кольце планируется построить 31 станцию с 21 пересадкой.

Мэр столицы Сергей Собянин заметил, что новое кольцо позволит связать между собой многие районы города и сократить время пути. Кроме того, Большая кольцевая сможет перевозить в два раза больше пассажиров, чем Московское центральное кольцо.