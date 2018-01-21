Специалисты узнали, сколько жители России готовы потратить на отдых в государстве

При этом, согласно опросу, на проживание и транспорт они готовы потратить чуть не менее 60 тыс. руб. в расчете на одного человека.

Чаще других о намерении совершить заграничные поездки докладывают граждане столицы и Санкт-Петербурга, а кроме этого молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. Среди селян об этом говорят 24% опрошенных. Средняя сумма расходов таковых отпускников — 40 тыс. на одного человека.

Россияне готовы потратить на отдых за границей около 60 тысяч руб., а в РФ - порядка 40 тысяч, следует из результатов исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ. Виной этому и экономические, и социально-культурные причины, — сообщил руководитель по исследованиям в центре НАФИ Тимур Аймалетдинов.

В АТОР подчеркнули, что большой популярностью у русских туристов пользуется пляжный отдых на безвизовых направлениях. Виной этому и экономические, и социально-культурные причины. Это, по мнению исследователей, тормозит экономический рост потребления транспортных и туристических услуг.

При всем этом в общем проведенный опрос вызывает оптимизм.