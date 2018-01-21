Стабильного обновления русского аккаунта Госдепа в социальная сеть Twitter не будет

Pr-служба Госдепартамента США передала, что русскоязычный аккаунт внешнеполитического ведомства в Твиттер не будет стабильно обновляться из-за задержки принятия американского бюджета, сообщает РИА Новости.

При всем этом отмечается, что за интересующей информацией можно следить на странице англоязычного аккаунта американского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что федеральные американские ведомства временно остановили свою деятельность из-за отсутствия снобжения деньгами после того, как демократы не дали Республиканской партии принять закон о федеральном бюджете.

В ответ на эту новость некоторые юзеры Сети в собственных комментариях выступили с предложением помощи Госдепу, создав кошелёк в «Яндексе».

«Мы не будем вести никаких переговоров до того времени, пока не возобновится работа руководства».