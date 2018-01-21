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Террористы напали на отель в Кабуле: погибли 35 человек


Добавлено: 21 янв 2018 в 17:59, Категория: Политика
Террористы напали на отель в Кабуле: погибли 35 человек

Канал Tolo news сказал о том, что атака, длившаяся около 18 часов, была подавлена.

В Кабуле афганские силовики завершили антитеррористическую операцию по освобождению отеля Intercontinental от боевиков.

В итоге террористической атаки убито 5 человек, в числе которых один заграничный житель.

Работники правоохранительных органов устранили последнего нападавшего на отель в Кабуле.

Понятно, что несколько человек погибли, есть раненые. Удалось спасти и переправить в неопасное место не менее 100 человек, среди них 16 иностранцев.

Отель «Интерконтиненталь» уже не в первый раз подвергся атаке боевиков.

На момент написания новости понятно, что нападавших было трое.

Пока здешние СМИ докладывают, что число погибших и пострадавших среди тех, кто внутри здания, может составлять от 10 до 35 человек. Несколько вооруженных человек пробрались в гостиницу и открыли огонь по гостям. Во время нападения в залах отеля проходили две свадьбы, в гостиницу также приехали участники региональной конференции.

Ранее говорилось, что накануне вечером группа вооруженных лиц проникла в отель и взяла в заложники гостей и персонал.



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Добавлено: 21 янв 2018 в 17:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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