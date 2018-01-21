Трамп предлагает применить в Сенате США «ядерный вариант»

Президент США Дональд Трамп предложил использовать крайнюю возможность изменения регламента голосования в Сенате США, применив «ядерный вариант» для прекращения «правительственного шатдауна» и возобновления финансирования правительства США.

Трамп отметил: «Приятно наблюдать, как тяжело республиканцы борются за наших военных, а также безопасность на границе. Демократы просто хотят, чтобы потоки нелегальных мигрантов вливались в нашу страну беспрепятственно. Если ситуация и в дальнейшем будет находиться в тупике, республиканцы должны перейти к варианту с 51% („ядерному варианту“) и проголосовать за реальный, долгосрочный бюджет».

Сообщается, что для принятия законопроекта о временном финансировании правительства сроком на следующий месяц необходима поддержка в Сенате по меньшей мере 60 законодателей. Известно, что «ядерный вариант» предусматривает изменение регламента, когда решение считается принятым при наличии простого большинства — 51 голоса, которыми владеют республиканцы в верхней палате Конгресса.