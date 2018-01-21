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Трамваи и троллейбусы не ходят по Тучкову мосту из-за обрушения


Добавлено: 21 янв 2018 в 04:03, Категория: Политика
Трамваи и троллейбусы не ходят по Тучкову мосту из-за обрушения

Восстановлением опоры занимается компания «Пилон», которая в предыдущем году ремонтировала мост. Как сказали в Горэлектротрансе, связано это с техническими работами — на мосту сняли контактную сеть.

По последней предварительной информации на данный момент «Фонтанки», одна из опор моста не выдержала тестирования после того, как мост ночью пытались развести. При падении был разрушен парапет и гранитное ограждение моста.

Ночью 19 января при разводке Тучкова моста произошло падение опоры контактной сети. Так что владельцы автомобилей не испытали никаких сложностей и продолжают колесить по Тучкову. На данный момент на объекте работает комиссия, в состав которой вошли уполномоченные ЗАО «Пилон», «Горэлектротранса», а еще Дирекции транспортного строительства. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно.

«В связи с закрытием движения электротранспорта по Тучкову мосту на автобусные маршруты № 1 и № 128 ориентированы дополнительные автобусы», — говорится в заявлении. Падение приблизительно связали с плохим сплавом. Трамваи № 6 от остановки «Улица Кораблестроителей» ориентированы до 22-23-й линии Васильевского острова, трамваи № 40 — от остановки «Тихорецкий проспект» до площади Ленина. Пробы металла столба ориентированы на анализ. А пока по мосту ходит больше автобусов.

Движение авто и автобусов по мосту осуществляется в обычном режиме.



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Добавлено: 21 янв 2018 в 04:03, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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