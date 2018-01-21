Тренер "Нефтехимика": задачу иметь преимущество своего льда в плей-офф не снимали

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Задачу "Нефтехимика" иметь преимущество своего льда в плей-офф никто не снимал, заявил главный тренер нижнекамской команды Андрей Назаров.

"Нефтехимик" в воскресенье со счетом 3:2 одержал волевую победу над финским "Йокеритом" в домашнем матче чемпионата КХЛ и гарантировал себе выход в плей-офф. Нижнекамцы набрали 91 очко после 53 матчей и занимают третье место в таблице Восточной конференции, у идущей на восьмом месте "Сибири" 82 балла. Таким образом, "Нефтехимик" за три матча до конца "регулярки" не опустится ниже восьмой строчки, которая дает право сыграть в плей-офф, преимущество домашнего льда получат первые четыре команды.

"Вы, наверное, лучше меня посчитали расклад. Если так, то поздравляю болельщиков. Я так понимаю, одна из девяти команд нас уже не догоняет. На этом мы не останавливаемся. У нас осталось три игры. Задачу иметь преимущество своей поляны в плей-офф никто не снимал. Для этого надо быть в четверке. Поэтому будем биться в каждом матче и радовать болельщиков", - сказал на пресс-конференции Назаров, которого цитирует официальный сайт "Нефтехимика".

Следующий матч нижнекамский клуб проведет дома 23 января против братиславского "Слована".