Турция разбомбила аэропорт, которым пользовались США

ВВС Турции нанесли удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что аэродром Минниг был среди 113 целей, намеченных для атаки в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.

Ранее в субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

Глава Генштаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и главой Комитета начальников штабов Пентагоном Джозефом Данфордом перед началом операции в сирийском районе Африн, говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Ранее в субботу Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против вооруженных формирований курдов в сирийском Африне. По заявлению Турции, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Цель операции — "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета".

"Перед началом операции "Оливковая ветвь" генерал Акар провел отдельные телефонные переговоры с главами генштабов ВС России и США по их запросам", — говорится в сообщении турецкого Генштаба.