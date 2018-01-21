Ученые назвали причину красного свечения Вселенной

Учёные выявили причину красного свечения Вселенной. При просмотре космоса при помощи красной линзы в телескопе видно, что Вселенная слегка, но стабильно светится.Сначала данная особенность не имела никаких доводов, но специалистам удалось "расшифровать код". Как оказалось такое явление происходит из-за повышенной концентрации молекул бензонитрила.Их выявили радиоволновым изучением недр космоса. Таким образом, всё пространство окрашено тех местах, где содержится бензонитрил выше нормы.Эксперты выдвигали теорию, что вышеупомянутые молекулы появляются строго возле тёплых звёзд. Но кроме того, холодные области Вселенной тоже содержат бензонитрил, однако по причине лёгкого свечения межзвёздного пространства увидеть его в телескопе практически невозможно.