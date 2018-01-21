Украина вернула «ДНР» сепаратистку, помилованную Порошенко

В ОРДО вернули помилованную президентом Украины Петром Порошенко сепаратистку, совершившую серьезное преступление.

Первый вице-спикер парламента, участница переговоров в Минске Ирина Геращенко сообщила: «Как только-что проинформировали офис президента и меня представители СБУ, на КПВВ „Майорск“ состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников».

Геращенко добавила, что эта женщина обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину.

Она также, подчеркнула: «Она получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у нее ампутированные конечности и грудной ребенок. Президент пошел на гуманитарный шаг помилования — ради освобождения наших заложников».

По словам Геращенко, боевики должны выдать Украине пленного военного: «В ближайшие дни мы ждем, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной минской группы договоренности, передачи украинской стороне нашего военного. Сорри, сегодня больше никаких деталей и фамилий».