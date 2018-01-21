В аэропортах Украины устроили флешмоб в честь «киборгов»

В некоторых украинских аэропортов в разных городах страны запустили флешмоб в связи с третьей годовщиной выхода «киборгов» из ДАП. Отмечается, что военный оркестры сыграли музыкальные композиции в их честь.

В Минобороны отметили, что военные оркестры ВСУ Киевского гарнизона и Нацгвардии Украины дали импровизированный концерт в терминале Международного аэропорта «Борисполь», в котором приняли участие 270 военных музыкантов.

Оркестры исполнили два музыкальных произведения «Тишина» и «За честь и славу». Первая композиция символизировала дань героям «киборгам», самоотверженно защищавших Донецкий аэропорт, а вторым произведением военные исполнители подчеркнули, что украинские военные с честью и славой обороняли родную землю.

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