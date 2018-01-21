В BBC сообщили о гибели 9 украинцев в результате теракта в отеле Кабула

Полиция Кабула заявила, что в результате теракта на отель в столице Афганистана погибли 9 граждан Украины.

ВВС со ссылкой на данные, полученные от полиции стало известно, что жертвами нападения стали 1 гражданин Германии, 1 — Греции, 1 — Казахстана. Гражданство еще двух погибших устанавливается.

Известно, что общее число погибших, установленное на данный момент, составляет 14 человек, среди них — 4 граждан Афганистана. При этом трое из нападавших на гостиницу были убиты во время противостояния с афганскими военными.

Также, 10 человек, среди которых четверо — гражданские — получили ранения.

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