В «ДНР» озвучили число жертв на шахте «Ждановская»

В результате вчерашнего взрыва метано-воздушной смеси на шахте «Ждановская» погибли два горнякам 1970 и 1980 гр.

«МЧС ДНР» сообщает, что взрыв произошел в 12:29. В 14:28 все работники шахты были самостоятельно выведены на поверхность. В «ведомстве» добавили: «В 15:53 горноспасателями были подняты на поверхность тела погибших горняков. В 16:00 проведен выпуск горной массы из бункера для восстановления вентиляции аварийного участка. В 18:45 горноспасателями проведены работы по разгазированию горных выработок и обеспечению расчетным расходом воздуха».