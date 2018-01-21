В Хельсинки из-за возгорания двигателя аварийно сел самолет Japan Airlines

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Japan Airlines вылетел из Хельсинки в Токио, но экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания правого двигателя, сообщили в авиакомпании 21 января.

Самолет вылетел из Хельсинки в 18:07 по московскому времени, но вернулся почти через полтора часа по причине технических проблем, посадка прошла благополучно, сообщает представитель Japan Airlines.

Аварийная посадка прошла на одном двигателе, сообщил руководитель воздушного движения аэропорта Хельсинки-Вантаа Томи Ханнуксела газете Ilta-Sanomat. Очевидцы рассказали, что на борту была паника. Ситуация критическая – горел правый двигатель самолета. Самолет встречали 12 пожарных машин.

Представитель Japan Airlines не дал комментариев относительно возможности продолжения полета на данном самолете. Свыше 160 пассажиров и 13 членов экипажа в 21.15 по московскому времени разместили в отелях Хельсинки.