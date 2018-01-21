В Кабинете Министров Украины анонсировали отставку чиновника, “дискредитировавшего власть”

Министр финансов Украины Андрей Данилюк подал представление об увольнении с должности отстраненного руководителя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.По слова главы Минфина, все необходимые бумаги были поданы еще девятнадцатого января, после того, как вопрос отставки Насирова был оговорен на заседании правительства.Александр Данилюк подчеркнул, что Роман Насиров дискредитировал власть, нарушив закон. Напомним, отстраненного от работы главу фискальной службы обвиняют в коррупции.